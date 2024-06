Casal de idosos morre em choque entre moto e carreta, em Novo Progresso

Célio Marcelino da Costa, de 62 anos, e Iraci Maria Franco, de 65 anos, morreram em um acidente de trânsito após a motocicleta em que estavam colidir com uma carreta na BR-163, trecho do município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (3/05), nas proximidades do distrito de Vila Isol.

A identificação das vítimas ocorreu após a localização das identidades dos idosos. Iraci é natural de Porto Seguro, na Bahia, e Célio é de Anicuns, em Goiás. Conforme as informações iniciais sobre o acidente, Célio era que conduzia a motocicleta. Ele a esposa seguiam no sentido Novo Progresso. Em certo momento, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem e foi quando colidiu frontalmente com a carreta, que vinha no sentido contrário. Tudo ocorreu por volta das 4h30.

Não há informações se os idosos são moradores do Pará. Socorristas ainda foram acionados para tentar ajudar as vítimas, mas quando chegaram ao local apenas constataram o óbito. Os corpos de Célio e Iraci foram removidos por duas funerárias.

Em nota, a Polícia Civil informou que o acidente é apurado pela delegacia de Novo Progresso. O motorista do caminhão se apresentou na delegacia, onde foi ouvido e liberado, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito. Perícias foram solicitadas.