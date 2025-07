Homem é preso suspeito de atropelar três crianças enquanto 'empinava' moto em Marabá

Eudis Pereira Barbosa foi preso na noite deste domingo (28) suspeito de atropelar três crianças enquanto empinava uma motocicleta na rua das Torres, no bairro Araguaia, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele conduzia o veículo visivelmente embriagado no momento da colisão.

O impacto deixou uma das vítimas com fratura exposta, enquanto as outras duas apresentaram escoriações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às crianças no local. Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), acompanhadas pelos responsáveis. Até o fechamento desta edição, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local quando o suspeito já estava sendo agredido por populares revoltados com o ocorrido. Ao ser abordado, Eudis resistiu à prisão, afirmando que não queria ser detido e que as crianças estavam com “frescura” e não machucadas, afirmou a polícia.

Mesmo após ser colocado na parte traseira da viatura, o homem continuou a se debater e resistir. Levado ao hospital, ele passou por avaliação médica e realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que confirma a embriaguez, segundo a legislação brasileira.

O caso foi registrado como crime de trânsito e lesão corporal. Eudis permanece à disposição da Justiça.