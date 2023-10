Homem é encontrado morto boiando em rio de Novo Progresso; namorado foi preso

O corpo de Gabriel Leandro Silva Neto foi encontrado na manhã deste domingo (15), boiando no rio Santa Julia, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Um carro em chamas, que autoridades acreditam que tenha relação com a vítima, foi localizado nas proximidades. O namorado do rapaz, Gabriel Erik Pereira Andrade, foi preso como principal suspeito de envolvimento no crime. Além dele, outras duas pessoas foram capturadas. Ainda não se sabe a motivação. Com informações do Confirma Notícia.



Logo após a localização do veículo, os policiais se dirigiram até a casa de Gabriel Leandro. Lá, eles encontraram marcas de sangue e outras evidências que apontavam para um crime de homicídio. Os vizinhos relataram à polícia que, por volta de 1h50 de domingo (15), gritos foram ouvidos na comunidade Santa Julia.



Foram analisadas câmeras de segurança e as imagens confirmaram que a vítima tinha sido carregada até o veículo de duas pessoas, que posteriormente foram identificadas como Marlison Medes Rocha e José Ilton da Silva Cruz. Ambos foram detidos em flagrante e levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O portal Folha do Progresso informou que Gabriel Leandro teve o pescoço degolado e um corte profundo na barriga feito por arma branca. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes deste caso à Polícia Civil e aguarda retorno.