Mulher sai para comprar cigarro e é encontrada morta com tiros na cabeça em Abaetetuba

Cleidiane Tenório Braga, de 38 anos, vulgo “Loira”, foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (16), no ramal N. Rocha, que fica no quilômetro 14 da PA-409, Estrada de Beja, em Abaetetuba, nordeste paraense. A vítima apresentava disparos de arma de fogo na cabeça, o que leva as autoridades a crer que o crime se trate de uma execução. Até o momento, a dinâmica e motivação do crime é desconhecida. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, a mãe de Cleidiane disse que a filha saiu de casa, por volta das 23h, de domingo (15), na motocicleta dela. Para o companheiro, a vítima teria afirmado que ia comprar cigarro. Depois disso não foi mais vista pela família. A suspeita é de que ela tenha sido assassinada na madrugada.

VEJA MAIS

Já na manhã desta segunda (16), uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de um corpo no ramal N. Rocha. Era Cleidiane. Em uma câmera de um circuito interno de vigilância, os policiais viram a vítima acompanhada de um homem, que ainda é desconhecido. A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota à Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.