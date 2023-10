Corpo de homem é encontrado dentro de saco em canal de Marabá

O corpo de um homem, com idade entre os 30 anos e ainda sem identificação, foi encontrado por moradores da Folha 16, Marabá, no sudeste do Pará, na noite deste domingo (15). A vítima estava dentro de saco, jogada ao canal conhecido como “Grota Criminosa” e localizada por volta das 21h. Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. A polícia suspeita que o homicídio pode estar relacionado a questões locais, como disputas por drogas ou outras rivalidades na região.

De acordo com o Correio de Carajás, os residentes avistaram o saco e ficaram curiosos sobre seu conteúdo. Eles contaram que duas pessoas desconhecidas saíram empurrando um carrinho de mão, carregando o referido saco. Desconfiados, os moradores decidiram ir até o local e tomaram um susto ao verem o pé humano exposto.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada. Durante a investigação preliminar, uma equipe de homicídios da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica constataram que o corpo apresentava ferimentos na cabeça, aparentemente causados por pauladas. O rosto da vítima estava completamente desfigurado devido à violência dos golpes.