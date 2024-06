Mulher tenta matar marido após ele dizer que queria dormir com outra pessoa

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio contra o marido na noite da última terça-feira (18), em Rosário do Catete, município no leste de Sergipe. A autora do crime esfaqueou três vezes o homem, por volta das 21h30, após ele dizer que dormiria com outra pessoa.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) da região, a agressora, movida por ciúmes, desferiu dois golpes no pescoço e um no peito do homem.

Pessoas que passavam pelo local socorreram o homem e o levaram ao Hospital de Emergência de Rosário do Catete, onde recebeu atendimento médico. A autora do crime foi detida pela PM e conduzida à delegacia de Propriá, onde foi autuada em flagrante.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)