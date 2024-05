Mulher é morta com pedradas, pauladas e tesouradas em Rio Maria; suspeito do crime foi preso

Maria dos Santos Silva foi morta com requintes de crueldade nesta quinta-feira (23), em Rio Maria, no Sul do Pará. O principal suspeito do crime é Ernando Matias dos Santos, conhecido como “Gordinho”, marido da vítima. Ele está preso e teria confessado o crime, após ter atentado contra si, ingerindo veneno para matar carrapatos em gado. Os motivos seriam ciúmes e o possível término do relacionamento.

Ernando e Maria teriam saído de casa no início da manhã desta quinta-feira. A mulher, no entanto, não foi mais vista depois. Por volta de 16h30, policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar — vinculado ao CPR XIII, sob o comando do coronel Carmona — foram acionados para uma ocorrência de envenenamento na fazenda Ypê, na zona rural de Rio Maria, a cerca de 14 km do município​. Era Ernando. E ele estava ensanguentado.

Durante o atendimento a Ernando, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o irmão de Maria chegou ao local. Ele pediu ajuda porque ela estava desaparecida. O caso já chamou a atenção dos agentes do 17º BPM, que acionaram também a Polícia Civil. Questionado e ainda passando mal, Ernando disse que teria matado a companheira e jogado o corpo perto de uma ponte, a cinco quilômetros da fazenda, sentido Xinguara.

Os agentes da PM e da PC, com apoio de moradores da área, iniciaram as buscas e, por volta de 21h30, o corpo de Maria foi encontrado. A condição do corpo dava os sinais da crueldade do crime. Havia perfurações, que teriam sido feitas com uma tesoura. O rosto dela estava totalmente desfigurado por golpes com um pedaço de pau e pedradas. Uma funerária foi acionada para remoção do corpo.

Após alta, Erando foi encaminhado à Polícia Civil de Rio Maria, onde foi autuado, em flagrante, por feminicídio. Após passar pelos procedimentos padrão, ele foi preso e está à disposição do Poder Judiciário.

​As informações são do site Fato Regional.