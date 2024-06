Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça às margens da PA-458, em Bragança

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto às margens da rodovia estadual PA-458, na altura do quilômetro 23, em Bragança, nordeste do Pará. A vítima vestia uma camisa da Seleção Brasileira e um short vermelho com detalhes escuros. Segundo a polícia, o homem apresentava um golpe na cabeça, que ainda não foi possível de esclarecer.

Por volta de 21h20, uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) foi informada de que havia um corpo na estrada, sentido a praia de Ajuruteua. A PM se deslocou até o local, onde encontrou a vítima morta. O homem não portava nenhum documento que ajudasse as autoridades a identificá-lo.

A PM fez o isolamento da área e depois as polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA) foram acionadas. Até o momento, não se sabe o que provocou a morte da vítima, que segue sem identificação. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição policial informou "que apura as circunstâncias da morte de um homem, ainda não identificado, que teve o corpo encontrado às margens da Rodovia PA 458, em Bragança. Perícias foram solicitadas".