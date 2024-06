Empresário é encontrado morto dentro de comércio em Mocajuba

O empresário Luis Otávio Farias, de 61 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27) em um comércio localizado no cruzamento da travessa Miguel Dias de Almeida com a rua Manoel de Souza Furtado, no centro do município de Mocajuba, nordeste do Pará. Segundo informações da polícia, o corpo apresentava marcas de tiros. Não​ foi confirmado se algum pertence do empresário ou do estabelecimento foi roubado. Nas redes sociais, circula a informação de que Luis Otávio Farias seria irmão de um delegado da Polícia Civil do Pará, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

Moradores da área, frequentadores do comércio de Luis Otávio, foram os primeiros a encontrar o corpo e acionaram as autoridades policiais. Equipes das polícias Civil e Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCEPA), que realizou a análise e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

No local, os peritos coletaram elementos e vestígios que poderão ajudar na identificação do suspeito, assim como na determinação do tipo de arma utilizada no crime. A Polícia Civil também analisou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas. Informações preliminares indicam que o crime foi cometido por um homem, mas ainda não se sabe se ele teve a ajuda de algum comparsa ou se utilizava algum veículo.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias da morte” e que equipes da Delegacia de Mocajuba estão trabalhando para identificar os autores do crime. “Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem na apuração podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181”, comunicou a PC.