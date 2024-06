Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em Moju

Um jovem identificado como Renato Rodrigues Dias, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na tarde de terça-feira (25/06), no município de Moju, nordeste do Pará. As informações iniciais dão conta que a vítima foi localizada próximo ao ramal do Linhão, nas proximidades da vila Juqueri, zona rural da cidade.

De acordo com testemunhas, Renato saiu de casa pela manhã e não retornou para a residência, o que causou estranheza e preocupação dos familiares. Os populares que encontraram o corpo de Renato acionaram a Polícia Militar, que imediatamente foi ao local e verificou que a vítima havia sido baleada na região do rosto. Algumas horas depois da Polícia Civil e Científica realizarem a perícia e remoção do cadáver, foi descoberta a identidade do jovem.

VEJA MAIS

As investigações para tentar elucidar o caso iniciaram. A PC investiga as causas do homicídio e a autoria, para localizar e prender os envolvidos na morte. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informormada que a PC apura as circunstâncias do homicídio. Equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.