Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados, em Ananindeua

Um homem identificado como Eron Gabriel Brito Matos, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (17/06), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima do homicídio apresentava marcas de tiros no corpo e estava com os pés e mãos amarrados.

Segundo o 6º Batalhão de PM, que atua na área, por volta de 6h40 da manhã populares informaram, via Centro Integrado de Operações (CIOp), que havia um corpo em uma área de mata da rua Nápoles. Ao chegarem no local, os agentes avistaram a vítima, que estava morta com perfurações de tiros na cabeça. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem, que usa uma camisa cinza e um shorts azul, com as mãos e pés amarrados com um tipo de fiação elétrica. Na região da cabeça, havia uma mancha de sangue.

A PM informou que familiares da vítima chegaram ao local e reconheceram Eron Gabriel. No entanto, não há detalhes se a vítima era moradora da área ou se tinha alguma passagem pela justiça. Devido às características do crime, populares relataram que o homicídio seria uma execução do chamado ‘tribunal do crime’. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil poderão esclarecer as motivações e autoria do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. O corpo foi localizado na rua Nápoles, bairro Icuí Guajará. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.