Suspeito de quatro homicídios morre em confronto com a Polícia Militar em Redenção

Um suspeito de quatro homicídios morreu após uma suposta troca de tiros com policiais militares no município de Redenção, região Sul do Pará, na madrugada desta quarta-feira (26/06). O suspeito Marcone Silva Sousa seria membro de uma facção criminosa e teria atirado contra policiais militares, que executavam a operação "Fechando o Cerco", no setor Projeto Casulo. Um revólver e uma moto foram apreendidos; o veículo estava registrado como roubado no Mato Grosso.

A operação foi deflagrada por agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime). Segundo a guarnição, próximo das 5h, os policiais chegaram ao local indicado por denúncias, com informações confirmadas pelo Setor de Inteligência. Marcone foi avistado e tentou fugir, mas acabou encurralado.

Ainda conforme relato dos agentes de segurança pública, Marcone sacou uma arma e fez um disparo contra os policiais, mas não acertou. Um dos policiais revidou e o atingiu no peito com um único tiro. Em seguida, os policiais apreenderam a arma e a moto modelo Yamaha Fazer (placa SBZ-6I38). Eles verificaram o registro de furto ou roubo no estado do Mato Grosso. O suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo, mas morreu durante o atendimento.

A moto, a arma e os documentos de Marcone foram levados para a Delegacia de Redenção, onde a Polícia Civil constatou o furto ou roubo da moto, a identidade do suspeito e as investigações contra ele. O proprietário da moto será comunicado e a arma passará por perícia. As investigações continuam para tentar encontrar outros parceiros de crime de Marcone.

*Com informações do site Fato Regional.