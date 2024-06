Cinco suspeitos são investigados por morte de paraense no Rio Grande do Sul

Cinco homens são suspeitos de envolvimento no crime de homicídio de um paraense no estado do Rio Grande do Sul. Uma operação da Polícia Civil do RS resultou na prisão de quatro investigados, um quinto suspeito que estaria foragido se apresentou na delegacia na manhã desta quarta-feira (26). A vítima, identificada como Maycon Martins Ribeiro, de 43 anos, foi espancada até a morte na saída de uma casa de shows na cidade de São José do Norte (RS), no dia 16 de junho.

A prisão dos primeiros quatro investigados aconteceu na terça-feira (25/06), durante a deflagração da Operação Sócrates, pela PCRS. Foram cumpridos mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Já nesta quarta-feira, mais um suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Conforme a polícia, o homem estava acompanhado de uma advogada e iria prestar esclarecimentos sobre o caso.

A morte de Maycon Martins Ribeiro aconteceu na madrugada do dia 16 de junho. Pessoas que estavam na área informaram que o paraense teria flertado com uma mulher comprometida ao sair de uma casa de shows. Após a situação, começou uma briga generalizada e Maycon foi morto espancado com chutes e pontapés. A vítima era natural do município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, e estava em São José do Norte (RS) para trabalhar como metalúrgico. Ele deixa dois filhos, de 19 e 12 anos.