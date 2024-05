Corpo de homem é encontrado com marcas de facadas dentro de carreta no Pará

Fabiano Ribeiro da Silva, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de uma carreta em um posto de gasolina localizado na BR-230, no Distrito de Campo Verde (Km 30), em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (18). A vítima apresentava marcas de violência pelo co​rpo. Ninguém foi preso. A polícia foi acionada por funcionários do estabelecimento por volta das 22h.

No local, os agentes encontraram o corpo de Fabiano, bastante ferido, no interior do veículo. O homem apresentava diversos golpes, aparentemente causados por uma arma branca, no abdômen e no pescoço.

Próximo à carreta, foi encontrada uma faca suja de sangue, possivelmente a arma utilizada no crime. A Polícia Científica analisou e removeu o corpo. A Polícia Civil investiga o caso, na tentativa de identificar os autores e esclarecer a motivação para o assassinato. Não há detalhes sobre o depoimento dos funcionários do posto.

Com informações do site Giro Portal.