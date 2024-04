Homem é morto com facada no peito em caso de violência doméstica em Uruará

Marcos Araújo, um homem de 27 anos, foi morto com uma facada no peito na noite deste sábado (6), na travessa 3, bairro Mini Indústria, em Uruará, no sudoeste paraense. A principal suspeita do crime é a companheira de Marcos, Maria Taciane, de 24 anos.

Segundo a Polícia Militar local, o crime se deu em um contexto de violência doméstica. Os agentes foram acionados por moradores da área, os quais informaram de uma ocorrência de Maria da Penha com envolvimento de crianças.

A Polícia Militar se deslocou ao endereço informado onde encontrou a suspeita. Ela relatou que Marcos chegou em casa embriagado e tentou esganá-la na presença de quatro crianças de 2, 4, 5 e 8 anos. As crianças tentaram proteger a mãe.

Nesse momento, a mulher conseguiu alcançar uma faca de mesa e desferiu um único golpe de faca na região do peito do seu agressor. Marcos morreu ainda no local.

VEJA MAIS

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para realizar o levantamento de informações sobre o oco​rrido, ouvir testemunhas e elementos que serão considerados ao longo do processo investigativo. O corpo de Marcos foi removido por uma funerária da cidade.

A suspeita foi conduzida para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. Uma equipe do Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência para dar encaminhamento à situação das crianças.