​Suspeito de agredir mulher e provocar aborto é preso em Canaã dos Carajás

Leonardo dos Santos Lima foi preso no último domingo (31) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, suspeito de agredir a companheira e provocar a perda do bebê que ela esperava do próprio agressor. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Daniel Gonçalves, onde foi confirmado que as agressões provocaram o aborto. A mulher estava grávida de sete meses.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que descobriu que medidas protetivas já haviam sido expedidas em favor da vítima. A equipe médica do hospital informou que a mulher chegou em estado grave após as agressões, o que resultou na perda do bebê.

Diante da gravidade do caso, a assistência social do hospital notificou a polícia para investigar o ocorrido. A polícia, após ser informada, iniciou as buscas e localizou Leonardo em um bar da cidade, onde foi preso. Ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais.​

"A Polícia Civil, por meio da delegacia de Canaã dos Carajás, prendeu em flagrante um homem por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que resultou em aborto. O suspeito violou as medidas protetivas e segue à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil, por meio de nota.