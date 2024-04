Homem é encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na porta da casa de empregador em Pacajá

Manoel da Silva Gomes, de 40 anos, foi encontrado morto, no domingo (31), jogado em frente à casa do empregador dele, identificado como José Resende da Silva. O crime aconteceu no município de Pacajá, sudoeste do Pará. A vítima, além de ter sido localizada com o rosto desfigurado, apresentava perfurações de arma de fogo pelo corpo. Até o momento, não se sabe a motivação desse crime.

Por volta das 14h, uma guarnição da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM) foi comunicada sobre a morte de Manoel, em uma residência da Vicinal Pioneira. Assim que os militares chegaram no local, encontraram a vítima morta.

Moradores contaram aos militares que José e a esposa dele, que não teve o nome revelado, moravam no imóvel onde o corpo de Manoel foi encontrado. Outras pessoas relataram às autoridades que José, o principal suspeito de cometer o crime, possuía uma arma e que ele teria fugido.

De acordo com a PM, o casal estava bebendo no imóvel antes dos agentes chegarem até a localização do cadáver. A Polícia Civil foi acionada para investigar o crime. No entanto, a PC ainda investiga a ligação dele com o homicídio.

Um inquérito criminal foi aberto pela delegacia de Pacajá para esclarecer a motivação e a autoria do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Com informações do Correio de Carajás.