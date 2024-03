Dono de bar de Pacajá é assassinado enquanto trabalhava no estabelecimento

O dono de um bar de Pacajá, no sudoeste do Pará, identificado como José Rocha Mendes, foi morto a tiros na noite deste sábado (23). O crime aconteceu por volta das 20h. A vítima também trabalhava na prefeitura do município.

De acordo com informações, José, mais conhecido como Zé Rocha, estava no bar em que era proprietário quando o assassino chegou e efetuou diversos disparos. Ele fugiu do local. O estabelecimento fica localizado na avenida 22 de Maio, no bairro Centro.

Equipes das polícias Civil e Militar foram ao local do crime para iniciar os trabalhos investigativos, autorizar a remoção do corpo e realizar perícia. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.