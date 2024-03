Morador de Parauapebas é morto a tiros em Canaã dos Carajás

Pablo Santos da Silva, 22 anos, foi morto com três tiros na manhã de segunda-feira (18), na rua W30, bairro Nova Esperança 1, em Canaã dos Carajás, sudeste paraense. O jovem era morador do bairro Rio Verde, em Parauapebas, e até o momento ainda não há informações sobre o que ele fazia no outro município.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que Pablo chegou de moto ao local do crime, acompanhado por dois homens. Por volta das 6h30, moradores da área ouviram os disparos de arma de fogo.

Embora não tenham confirmado se os acompanhantes são os responsáveis pelo assassinato, as testemunhas descreveram os suspeitos como dois homens, um com camisa vermelha e o outro sem camisa, que fugiram após o crime. A motivação do assassinato permanece desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu e localizar os assassinos.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.