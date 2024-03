Suspeito de furtar loja de materiais de construção morre em ação policial em Canaã dos Carajás

Kristhian Serra dos Santos morreu em uma troca de tiros com a polícia, na última sexta-feira (15), na área da Vila Planalto, em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. O homem seria suspeito de cometer furtos na região, na companhia de um segundo criminoso que conseguiu fugir. Ambos estavam em um carro, em rota de fuga, quando a ação policial foi registrada.

Segundo a polícia, nos últimos dias, vários furtos vinham sendo realizados nas cidades de Eldorado do Carajás, Parauapeb​as, Xinguara e Canaã, onde ocorreu o último caso. Ainda de acordo com informações policiais, os criminosos invadiram uma loja de materiais de construção, durante a madrugada, e fugiram em um carro, modelo Fox, de cor escura, sentido Parauapebas, também no sudeste paraense. Com base nessas informações, os policiais foram atrás dos suspeitos.

Na altura da Vila Planalto, em Canaã, o veículo suspeito foi abordado e o condutor não parou. Na fuga, o carro bateu em uma cerca de arame e dele saíram dois indivíduos, cada um com uma arma de fogo, segundo a polícia. Eles entraram no mato, de onde foram ouvidos disparos em direção à guarnição. Os policiais revidaram e atingiram Kristhian, que estava com uma espingarda de cano curto, calibre 36. O comparsa dele não foi localizado.

No veículo em que Kristhian e o comparsa estavam havia uma carretilha sem placa e nove bobinas de fio de cobre. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.