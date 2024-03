Homem morre após ser atingido por arma branca em briga em Canaã dos Carajás

Antonio Railson de Jesus Lima morreu, na madrugada desta quarta-feira (13), após ser atingido por uma arma branca em uma confusão na Rua da Torre, que fica no bairro Centro, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Marilson Flares de Oliveira Silva, suspeito de cometer o crime, foi preso em flagrante.

Por volta de 1h50, a delegacia de Polícia Civil que atende o município foi acionada por moradores a respeito da briga em que Antônio estava envolvido. Até o momento, as autoridades não detalharam como o caso começou.

A polícia, depois de ser avisada sobre o caso, se deslocou até o local da ocorrência. Chegando lá, os agentes encontraram a vítima ferida e solicitaram o apoio da equipe de resgate do Hospital Municipal Daniel Gonçalves. No entanto, Antonio não resistiu aos ferimentos. Com isso, a Polícia Científica foi chamada para realizar a remoção do corpo e perícia na cena do homicídio.

Durante buscas, os policiais encontraram Marilson em posse da arma utilizada para matar Antonio. O suspeito foi detido e se encontra à disposição do Poder Judiciário, na unidade policial.