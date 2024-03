Homem é morto a tiros em frente a vila de casas no Guamá, em Belém

Um homem identificado como Moisés de Freitas Flexa, de 40 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (13), no bairro do Guamá, em Belém. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu na Travessa Francisco Monteiro, entre Rua dos Mundurucus e Passagem São João. A vítima foi alvejada quando entrava na vila de casa onde morava.

VEJA MAIS

Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), vizinhos da área acionaram uma viatura do 37º Batalhão da Polícia Militar para informar que ouviram barulhos de disparos de arma de fogo e que havia um corpo em via pública. Chegando ao local, os agentes confirmaram a situação e realizaram o isolamento da área. Segundo o que foi coletado na cena do crime, Moisés foi atingido por ao menos sete tiros. Ninguém soube informar como o homicídio ocorreu ou quem eram os autores do assassinato. No entanto, os moradores disseram aos agentes que a vítima já teria passagens pela justiça por roubos e furtos cometidos na área.

Os polícias ainda coletaram informações de que Moisés estaria sendo ameaçado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na área. Mas esses relatos ainda serão apurados durante as investigações. A Polícia Civil e Científica estiveram na via realizando os levantamentos e a perícia para que o corpo fosse removido. Familiares do homem também estiveram no local e conversaram com os agentes.