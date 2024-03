Suspeito de envolvimento na morte de sargento morre em ação policial em Marituba

Ezequias da Silva Senção, conhecido apenas pelo apelido de “Babidi”, morreu em uma ação policial na tarde desta terça-feira (12), em Marituba, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria sacado uma pistola e atirado contra os agentes. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte do terceiro sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), Nazareno dos Santos Coutinho, crime ocorrido na última sexta (8), na rua Castanheira, do conjunto Verdejante, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

Por volta das 15h30, viaturas do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) foram informadas que uma casa, localizada no bairro Novo Horizonte, estaria servindo como esconderijo para “Babidi”, um criminoso conhecido na região. Chegando próximo do local, os militares avistaram um homem com as mesmas características repassadas à PM.

Ao se prepararem para abordá-lo, ele sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes. Em seguida, 'Babidi' tentou fugir e, na correria, invadiu uma casa na rua Santa Marta. Houve perseguição e no revide ao ataque, ele acabou baleado.

Ferido, o suspeito foi capturado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, onde acabou morrendo. A pistola que “Babidi” teria utilizado para atirar contra os policiais foi apreendida, juntamente com dois carregadores municiados.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Homicídio do sargento Nazareno

O conjunto Verdejante é considerado uma área de invasão e, portanto, zona vermelha. O sargento Nazareno dos Santos Coutinho foi morto nas primeiras da manhã do dia 8 deste mês. Uma das informações repassadas pela polícia apontam que o militar estaria em uma parada de ônibus quando foi morto. Cápsulas de fuzil foram encontradas na cena do crime.

A motivação e autoria do assassinato estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil do Pará.