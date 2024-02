Suspeito morre e policial é baleado durante troca de tiros em Marituba

Um confronto entre policiais militares e suspeitos de porte ilegal de armamentos aconteceu na noite de sexta-feira (23), em Marituba. Um dos criminosos morreu após troca de tiros e um agente de segurança, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM ficou ferido.

O caso começou ainda em Belém, quando uma guarnição do 37º Batalhão da PM recebeu informações sobre a localização de armamentos pesados utilizados por criminosos na Região Metropolitana de Belém (RMB). Os materiais estariam em uma casa na rua principal do bairro Decouville, em Marituba.

A referida guarnição, após solicitar apoio do Bope, se deslocou para o endereço da denúncia e, segundo relatório policial, iniciou o cerco da residência. A equipe teria tentado entrar na casa usando granada de luz e som, momento em que foi recebida por disparos de armas de fogo.

Três suspeitos foram avistados pelas autoridades policiais, dois dos quais teriam conseguido fugir pelo saguão da casa. O terceiro permaneceu no local em troca de tiros com militares do Bope. O sujeito foi atingido durante o confronto e encaminhado para receber socorro médico na Unidade de Pronto Atendimento de Marituba, porém, ele evoluiu a óbito. Até o momento, não há a identificação do suspeito.

Também há informação de que um sargento, identificado apenas como Maxsuel, integrante da equipe do Bope, foi atingido com um tiro na boca logo no começo do confronto. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do agente de segurança pública neste sábado (24).

A redação integrada de O Liberal aguarda notas das polícias Militar e Civil sobre o caso.