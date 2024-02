Guarda municipal acusado de matar esposa é condenado a 15 anos de prisão em Santa Izabel do Pará

Gerivaldo Araújo da Silva, 42 anos, guarda municipal de Castanhal, nordeste do Estado, foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão pelo homicídio qualificado da própria companheira, Maria das Graças Ribeiro Gomes. O caso, motivado pela descoberta de uma traição, ocorreu no dia 1º de abril de 2022, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. O julgamento do acusado foi realizado nesta sexta-feira (23), no mesmo município onde o crime aconteceu.

Conforme a denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça, após discussão com a mulher, Gerivaldo desferiu uma facada no abdômen dela. Mesmo ferida, a vítima gritou por socorro e conseguiu correr na direção do Igarapé do Lude. O agente portando arma de fogo saiu na motocicleta e alcançou a companheira, que implorou de joelhos pela vida. Mesmo diante dos apelos, o homem segurou a mulher pelos cabelos e efetuou um disparo, atingindo a vítima na nuca. O sobrinho da vítima testemunhou o crime.

Os advogados Marcelo da Silva Minori e William de Oliveira Ramos atuaram em defesa do réu, que esteve presente no julgamento realizado pela Comarca de Santa Izabel do Pará. Ao todo, cinco testemunhas foram apresentadas pela defesa. A promotora de Justiça de Santa Isabel, Cecília Melca, atuou como assistente de acusação voluntariamente no júri e é uma estudiosa na área da violência doméstica contra a mulher. Ela contou com a presença de quatro testemunhas.

No interrogatório, o guarda municipal confessou ter atirado em Maria das Graças. Ele alegou que os dois brigaram e a mulher passou a ofendê-lo. Por conta disso, na versão do réu, o autor do crime teria perdido a cabeça e esfaqueado a vítima.

Os jurados reconheceram que o réu cometeu homicídio qualificado em razão da condição de gênero e no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. E foi condenado a 15 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial fechado.

O crime

O crime foi cometido no dia 1 de abril de 2022, por volta das 7h, no Ramal do Lude, localidade de Areia Branca, ao lado de uma igreja evangélica, após uma discussão entre o casal. Gerivaldo foi preso no momento em que adentrou correndo na área da vanguarda do quartel do 12° Batalhão de Polícia Militar.

Aos policiais militares, o guarda municipal teria confessado o crime, motivado, segundo ele, por ciúmes, pois havia descoberto que sua esposa estaria lhe traindo e de malas prontas para deixar a residência do casal.

Uma guarnição da PM foi até o local indicado por Gerivaldo e, lá, constatou que Maria das Graças havia sido esfaqueada antes de levar um tiro na cabeça. O acusado foi apresentado na delegacia de Santa Izabel do Pará. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um celular.