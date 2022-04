Guarda municipal de Castanhal é preso após matar a facadas e tiros a própria companheira

​O guarda municipal Gerivaldo Araújo da Silva, lotado em Castanhal, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (1), no município de Santa Izabel, no nordeste paraense. Ele é acusado de matar a facadas e tiros a própria companheira, Maria das Graças Ribeiro Gomes, após ter descoberto uma suposta traição por parte da mulher.

O crime foi registrado no Ramal do Iude, na Vila Areia Branca. Gerivaldo foi preso no momento em que adentrou correndo na área da vanguarda do quartel do 12° Batalhão de Polícia Militar. Aos policiais militares, o guarda municipal teria confessado o crime, motivado, segundo ele, por ciúmes, pois havia descoberto que sua esposa estaria lhe traindo e de malas prontas para deixar a residência do casal.

Uma guarnição da PM foi até o local indicado por Gerivaldo e, lá, constatou que Maria das Graças havia sido esfaqueada antes de levar um tiro na cabeça. O acusado foi apresentado na delegacia de Santa Izabel do Pará e deve responder pelo crime de feminicídio. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um celular.​​

A reportagem de Oliberal.com tenta contato com a Prefeitura de Castanhal para obter um posicionamento sobre o caso e quais providências estão sendo tomadas em relação ao servidor público.