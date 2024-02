Após 15 anos, homem é condenado por matar namorada em 'roleta-russa', em Belém

Após 15 anos do caso, Fábio Nascimento da Silva, que hoje tem 31 anos, foi condenado a dois anos de detenção para cumprir em regime aberto, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte da adolescente Xanda Carvalho Barros da Silva, 15 anos, que era namorada de Fábio à época. O caso ocorreu em 2009, quando os dois brincavam de roleta-russa, na casa de uma tia de Fábio, no bairro do Guamá.

O julgamento ocorreu no último dia 7 de fevereiro, presidido pelo juiz Edmar Silva Pereira, quando a maioria dos jurados do 1º Tribunal do júri de Belém votou pelo homicídio culposo.O defensor público, Rafael da Costa Sarges, sustentou a tese de que o réu não tinha intenção e que o homicídio foi culposo, sendo acatada a tese da defesa. A pena imposta pelo homicídio culposo foi fixada em dois anos de detenção, para cumprir em regime aberto.O réu não foi encontrado e foi notificado por edital.

O promotor de justiça, Gerson Silveira, sustentou a acusação em desfavor do acusado de ter praticado homicídio doloso, considerando que o réu tinha conhecimento que a arma estava municiada e assumiu o risco de causar o resultado morte.

A única testemunha que compareceu ao julgamento foi a mãe da adolescente, que desconhecia o namoro.

O processo tramitou inicialmente na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, onde houve a suspensão do prazo prescricional, por ter o réu fugido e não localizado. Durante a suspensão do processo o réu se apresentou acompanhado de advogado e o caso foi retomado com o acusado ouvido na Vara de Violência Doméstica, em 2020. A versão que relatou é de que a namorada adolescente ao ver "uma arma que estava em cima de cômoda, do quarto da casa", teria sugerido a brincadeira "roleta russa", e o acusado "topou”.

O caso

O crime ocorreu, por volta das 17h, do dia 25 de outubro 2009, na casa da tia de Fábio, localizada na Passagem Redenção, Bairro Guamá. Fabio Nascimento usou uma arma de fogo e efetuou um tiro na testa da namorada, Xanda Carvalho, que chegou a ser levada com vida para um hospital, mas não sobreviveu. Em depoimento, ele alegou que estavam todos em uma festa de aniversário da tia, onde encontrou uma arma que era de alguém que deixou em uma cômoda.

No quarto, estava somente um menino de oito anos, primo do acusado, que confirmou a versão da "brincadeira da roleta russa", que tinha sido sugerida pela adolescente. A vítima tinha acabado de completar 15 anos, estudante do ensino médio do Colégio Augusto Meira. Ela cuidava do irmão mais novo que tinha quatro anos de idade.

Em 2022 o réu foi pronunciado para ser submetido a júri popular e o processo foi distribuído para a 1ª Vara do júri de Belém, sendo intimado por edital da data do júri.