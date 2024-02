Eletricista morre na 'Curva da Morte' após colidir moto em caminhão no sudeste do Pará

O eletricista mecânico Ricardo Alves Pereira, de 67 anos, morreu após se envolver em um sinistro de trânsito entre uma motocicleta e um caminhão baú, na rodovia federal BR-153, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (22), no local conhecido como "Curva da Morte", que fica nas proximidades da vila São José, distante 6 km da cidade. As informações são do Correio de Carajás.

Por volta das 18h30, Ricardo conduzia uma Honda CG Start 150, rumo à vila São José, quando bateu frontalmente contra o caminhão, que seguia na direção contrária. O motorista do automóvel em que a vítima se chocou foi identificado como Antônio Josiney dos Santos Amorim, de 43 anos. Ele permaneceu no local até a chegada das autoridades e depois foi ouvido na delegacia da cidade.O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá, onde passou por exame de necropsia. Depois disso, foi liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.