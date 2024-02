Empresário morre em acidente com carreta nesta sexta-feira (23) em Redenção, no Pará

Um acidente aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, 23, em Redenção, no sul do Pará. Um homem, identificado como Vic Torlai Gomes de Souza, conhecido como 'Victor Bocão', de 48 anos, morreu após perder o controle da direção de uma carreta sobre uma ponte no setor Solar Marista. Ele teria sido arremessado da cabine do veículo, que saiu da pista e ficou caído em um barranco. O caso foi registrado pela Polícia Civil como "morte acidental".

Em áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, pessoas que passavam pelo local registram e comentam a cena do acidente. "Essa caçamba veio deixar material no Solar Marista aqui, agora, e ele bateu tipo em uma vala que tem para o carro passar devagarzinho na ponte. Aí o rapaz desgovernou, bateu no poste e tá no meio do asfalto, morto, o coitado. Antes de coisar, o caminhão jogou ele pra fora da cabine. Está lá, morto no chão. Agorinha [eu] estava atrás dele no Solar Marista. Fui lá no final da rua e estava voltando, quando passei aqui, agora, ele estava no chão, morto, coitado", relata testemunha.

Vic Torlai Gomes de Souza, conhecido como Vitor “Bocão”, tinha 48 anos de idade. (Reprodução / Redes sociais)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegaram no local do sinistro, os profissionais de saúde constataram a morte de condutor. A vítima sofreu graves ferimentos na cabeça. Além disso, a caçamba que ele dirigia ainda seguiu por alguns metros até bater em um poste e sair da pista, capotando num barranco.

De acordo com informações obtidas pelo portal Fato Regional, Vic era empresário do setor de materiais de construção. Vitor “Bocão” tem um depósito de areia no setor Primavera. Ele estava fazendo uma entrega de materiais no setor Solar Marista e quando estava retornando, passou por uma falha no asfalto, perto da ponte que fica na área. Após perder o controle do veículo, ele acabou sendo arremessado na pista e bateu a cabeça.

Em nota, a Polícia Civil informou que não houveram outros veículos ou pessoas envolvidas na morte do empresário. Ainda conforme o relato da instituição, a vítima trabalhava como motorista.