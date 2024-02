Cinco pessoas ficam feridas após caminhonete capotar em ribanceira no sudoeste do Pará

Cinco pessoas ficaram feridas após uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata capotar na tarde desta sexta-feira (23), na região garimpeira de Itaituba, sudoeste do Pará. O motorista do automóvel, identificado apenas como Dêni, teria perdido o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia Transgarimpeira, entre as comunidades de Jardim do Ouro e São Chico, na conhecida ladeira "Mata Cobra". Com informações do Portal Giro.

Com isso, a caminhonete caiu numa ribanceira e tombou. Além do condutor, outras quatro pessoas ocupavam a Hilux. Eles tiveram apenas alguns ferimentos pelo corpo e foram socorridos por amigos que passavam pelo local do sinistro de trânsito. Ninguém morreu.

As vítimas foram atendidas no posto de saúde da comunidade de Jardim do Ouro e devem ser encaminhadas ao distrito de Moraes Almeida. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.