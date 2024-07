Ministério Público arquiva caso de acidente que vitimou 12 pessoas na PA-150

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) arquivou o inquérito que investigava um grave acidente que vitimou 12 pessoas na PA-150, em Marabá, no dia 24 de março do ano passado. A promotora Lorena Moura Barbosa de Miranda, responsável pelo caso, constatou que o erro que levou ao acidente foi provocado pelo motorista do micro-ônibus, Ediclei Ferreira Sales, que realizou uma ultrapassagem em local proibido e também faleceu após a colisão.

Após mais de um ano de apuração, o MPPA concluiu que não houve nenhuma falha mecânica ou outro motivo para o acidente. Como o motorista Ediclei Sales, também faleceu no acidente, a promotora decidiu arquivar o caso, já que foi extinto a punibilidade do agente conforme o artigo 107, I, do Código Penal Brasileiro. Com base nos elementos apurados e na confirmação do óbito, o Ministério Público promoveu o arquivamento do caso, não havendo indícios de responsabilidade diversa.

O acidente foi uma colisão entre o micro-ônibus de passageiros e uma carreta, que resultou na morte de 10 pessoas, e mais os dois motoristas. "Durante a apuração que se deu pela coleta de depoimentos de diversas testemunhas, entre sobreviventes e o coordenador da cooperativa, onde era ligado o motorista do micro-ônibus, além das pessoas que faziam manutenção no veículo, como o dono da oficina, apuramos que o que efetivamente causou o acidente foi o motorista do micro-ônibus desviar de uma depressão asfáltica, acabou colidindo semi frontalmente com o caminhão e gerou toda essa tragédia", explicou a promotora Lorena Miranda.

Além dos depoimentos, a investigação também solicitou perícias nos veículos para saber se teria ocorrido qualquer falha mecânica. "Nós apuramos com perícia de local de crime e danos de trafegabilidade e não restou apurado nenhuma falha nos componentes mecânicos, nos componentes no micro-ônibus, que levasse a perceber falha na manutenção do veículo, e também consta nos autos a data da manutenção do veículo. O veículo estava em perfeitas condições de trafegabilidade. Com isso, a gente descartou e não foi levantada nenhum indício de culpa de terceiros que não do próprio motorista", complementou a promotora.

Lorena Miranda ressaltou que o inquérito buscou ser preciso e eficiente devido a gravidade do acidente. O Ministério Público concluiu as investigações em um pouco mais de um ano, bem antes do prazo legal de três anos. Os laudos indicaram que a via possuía geometria reta e plana, com ultrapassagem permitida no sentido em que trafegava o caminhão e proibida no sentido do micro-ônibus.

Conforme as investigações, o acidente aconteceu por volta das 8 horas, quando o micro-ônibus, que transportava passageiros, invadiu a pista contrária ao tentar desviar de uma depressão asfáltica. O veículo colidiu de forma semifrontal com o caminhão trator.

Os laudos indicaram que a via possuía geometria reta e plana, com ultrapassagem permitida no sentido em que trafegava o caminhão e proibida no sentido do micro-ônibus. Depoimentos de testemunhas corroboraram a tese de manobra perigosa do micro-ônibus, ao invadir a pista contrária, foi a causa da colisão.

As vítimas do acidente foram Clediuza Araújo dos Santos, Mirian Lopes Leal Gomes, Rayane Lopes Gomes, Evandro Silva Freitas, Gracilene Paiva da Silva, Jose Alves da Silva, Jandenira Moreira de Oliveira, Maria Alice Pereira da Silva, Maria da Cruz Alves de Sousa, Edina Silva dos Santos, e os dois motoristas Euvaldo Ribeiro Costa Junior e Ediclei Ferreira Sales.