Mãe e filha estão entre as 12 vítimas que morreram no acidente na PA-150

Dentre as 12 pessoas que morreram no acidente na rodovia PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (24), duas vítimas são mãe e filha. Rayane Lopes Gomes, 24 anos, morreu na hora, enquanto a mãe dela, Miriam Lopes Soares, não resistiu ao procedimento cirúrgico no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

VEJA MAIS

Familiares disseram que ambas seguiam para Nova Ipixuna, onde fica a casa da mãe de Miriam e avó de Rayane. A jovem era ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. “Rayane começou sua caminhada a partir da vivência do Segue-me e aos poucos foi crescendo e amadurecendo na fé, chegando a servir como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão", diz a imagem de pesar.

“A Família Paroquial, expressa suas sinceras condolências e solidariedade às famílias enlutadas, de modo especial ao nosso irmão Ciro e toda a família da Rayane e aos amigos”, continuou a mensagem de luto.

Os corpos da mãe e da filha serão velados na Capela São José, em Novo Progresso, no bairro São Félix. Miriam deixa o marido e mais três filhos.