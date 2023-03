Micro-ônibus e caminhão colidem de frente na PA-150 em Nova Ipixuna; pelo menos 10 pessoas morreram

Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas, no início da manhã desta sexta-feira (24), em um acidente na rodovia PA-150, perto de Nova Ipixuna do Pará, sudeste do Estado. Houve uma colisão frontal entre um micro-ônibus com destino a Belém e um caminhão que seguia no sentido contrário. Policiais civis e militares e socorristas foram acionados para o local do acidente e analisam quantas pessoas foram feridas e se há mais mortos.

A força da colisão deixou destroços por toda a pista e corpos das vítimas foram expelidos dos veículos. O acidente ocorreu num trecho em que há faixa contínua, o que indica que as ultrapassagens são proibidas. No momento, caía uma forte chuva na região, mas não se sabe se as condições climáticas têm algo a ver com o caso.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a PC, PM e Corpo de Bombeiros Militar para saber mais informações atulizadas sobre o caso.