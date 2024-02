Colisão entre moto e carro deixa feridos na PA-279, no sul do Pará

Um suposto "racha" pode ter sido a causa de um grave acidente ocorrido na tarde de domingo (18), na rodovia PA-279, em Tucumã, no sul do Pará. Segundo os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar, houve o capotamento de um carro e um motociclista foi arremessado a vários metros da moto na qual estava. Apesar da gravidade do acidente, os condutores dos veículos foram socorridos e não correm risco de morrer.​

O acidente foi registrado perto do antigo do posto fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa), trecho onde há uma curva onde já ocorreram vários acidentes na PA-279. Agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) informaram que o acionamento ocorreu por volta das 17h.

Os relatos iniciais de testemunhas apontam o suposto "racha" entre dois condutores de motos. Um deles, que se acidentou, foi identificado como Walysson Leandro dos Santos, que foi arremessado da moto após bater no veículo da pessoa que estaria estava disputando a corrida ilegal com ele.

Enquanto Walyson era arremessado para um lado, a moto dele foi para outro e bateu no carro de Walber Lopes de Oliveira, que acabou capotando com o susto. O outro motociclista não foi identificado e não foi localizado.

Ainda segundo as testemunhas e o motorista do carro, Walyson estaria pilotando a moto deitado (conhecido como “estilo Super-Homem”). O caso foi registrado na Delegacia de Tucumã e a Polícia Civil investiga toda a dinâmica do acidente. As informações são do site Fato Regional.