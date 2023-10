Jovens morrem em acidente durante suposto racha em Caconde, interior de São Paulo

Duas jovens morreram no último domingo (29) após participarem de um suposto racha na cidade de Caconde, interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Livian Paniagua, 20, e Maria Eloisa Mariano, 18, estavam em um veículo conduzido por Adriano Donizetti Pires Lourenço, de 21 anos.

De acordo com testemunhas, o rapaz teria ingerido bebida alcoólica e começou a disputar um racha quando perdeu o controle do veículo e causou o acidente. Adriano Donizetti também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Jovens compartilharam foto no Instagram momentos antes do acidente (Reprodução/Instagram)

O condutor não prestou depoimento por estar inconsciente após o acidente. Outras três pessoas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos. Uma hora antes da tragédia, o grupo de adolescentes compartilhou uma publicação no Instagram na qual mostrava Livian e Maria Eloisa próximas a garrafas de cerveja sobre uma mesa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)