Michael Schumacher: advogado cita motivos de não ter relatório final do quadro de saúde do ex-piloto

Michael Schumacher, ex-piloto da Fórmula 1, sofreu um acidente quando estava de férias, nos Alpes Franceses, no ano de 2013. O piloto nunca mais foi visto e não se teve mais informações sobre seu quadro de saúde. O advogado da família do ex-piloto, Feliz Damm, falou sobre o assunto e informou sobre não ter um relatório final sobre o estado de saúde de Shumacher, mesmo depois de várias atualizações à imprensa.

“Ainda tenho na minha cabeça a imagem de numerosos jornalistas e fotógrafos que durante dias depois do acidente esperaram por informações à porta do hospital de Grenoble. Para aliviar a pressão, as primeiras informações gerais sobre as lesões aconteceram em conferências de imprensa, com os médicos presentes. Na realidade, tratava-se de um conteúdo classificado como privado e aquilo era novo. Até então, a informação sobre assuntos privados era um absoluto tabu”, disse Damm, em entrevista ao portão alemão “LTO”.

O advogado comentou sobre como ser feito, de que forma repassar o quadro clínico de Michael Schumacher. Feliz Daam sempre trabalhou com o ex-piloto de que forma mostrar à imprensa inúmeras situações, já que iniciou os trabalhos com Shumacher e sua família em 2008, cinco anos antes do acidente.

“Tentamos sempre proteger os assuntos privados. Claro que discutimos como o fazer, se um relatório final sobre o estado de saúde do Michael seria o mais correto. Mas a verdade é que nunca teria sido o relatório final, teria de haver sempre mais, constantemente atualizados. A imprensa perguntaria uma e outra vez 'e como é que ele está agora?' Isto durante um mês, dois meses ou até anos depois”, falou.

Michael Schumacher foi vítima de uma forte pancada na cabeça, após queda em um momento de lazer quando estava esquiando com o filho e, até hoje, a família mantém sobre absoluto sigilo o estado de saúde do ex-piloto. Pouquíssimos amigos que o visitaram depois do acidente, não revelam absolutamente nada sobre o estado clínico de Schumacher.

Atualmente com 54 anos, o alemão Michael Schumacher conquistou por sete vezes o título mundial da Fórmula 1 e bateu inúmeros recordes, como ser o único piloto a ficar entre as três primeiras colocações em todas as provas da temporada 2002. Na carreira passou pelas escuderias da Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. Foram 308 corridas disputadas, com 91 vitórias, 155 pódios e 68 poles positions. A última corrida de Shumacher foi em 2012, no GP do Brasil, quando terminou na 7ª posição.