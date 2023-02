Vídeo flagra suposto racha de motos em Belém; assista

Um vídeo que começou a circular na noite desta quarta-feira (15) nas redes sociais mostra o flagrante de um suposto racha envolvendo ao menos dois motociclistas, na avenida Júlio César, sentido Aeroporto Internacional de Belém - avenida Almirante Barroso, próximo de um posto de gasolina. Ainda não há confirmação de que o flagra tenha sido feito na noite desta quarta.

As imagens mostram os dois condutores em alta velocidade, um atrás do outro, com as motos inclinadas com a roda dianteira para cima. Pedestres olham para a cena com expressão de susto.

Por meio do Twitter, o governador Helder Barbalho compartilhou uma publicação da TV Liberal, que divulgou o vídeo no Jornal Liberal 2ª Edição.

"O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informa que a fiscalização desses casos é de competência da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob)", postou.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a Semob para apurar mais detalhes do caso.