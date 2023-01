Jovem de 20 anos morre após supostamente disputar racha na BR-230, em Itaituba

Marlon Mathias Lima, de 20 anos, morreu na manhã de domingo (1º) após um suposto racha com um motociclista em Itaituba, região sudoeste do Pará. O caso ocorreu na rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, no trecho entre as 18ª e 17ª ruas. Moradores disseram que dois homens estavam na outra moto que participou do suposto racha. Eles não foram identificados, mas largaram o veículo assim que fugiram do local do acidente. As informações são do Portal Giro.

A Polícia disse que a vítima possivelmente teria ingerido bebida alcoólica na virada de ano. Marlon teria saído para comprar cigarro e morreu logo depois.

Moradores foram quem relataram que a vítima disputava o racha antes de morrer e que a outra motocicleta era ocupada por duas pessoas. Na faixa de pedestres elevada, o condutor de uma das motos teria perdido o controle e se chocado com o outro veículo. Após caírem, os dois homens deixaram a moto no local e fugiram a pé.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) foram acionadas ao caso. O corpo foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA).

As motos foram levadas para o pátio da delegacia e a PC investiga o caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da polícia sobre o paradeiros dos ocupantes da outra motocicleta e aguarda retorno.