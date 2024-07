PC prende 12 suspeitos de integrar facção e atuar no tráfico de drogas em Tucuruí

A operação ‘Cerco Firme’, deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26/7), culminou na captura de 12 pessoas suspeitas de integrar facções criminosas e estarem envolvidas com o tráfico de drogas em Tucuruí, no sudeste do Pará. Dos detidos durante o cumprimento dos mandados de prisão, 11 foram presos preventivamente e um em flagrante.

A ação policial foi conduzida pela Delegacia de Homicídios de Tucuruí, em conjunto com a Seccional e Superintendência da 9ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp). Os 11 mandados de prisão tinham como alvo pessoas investigadas por envolvimento com organizações criminosas. Além disso, a pessoa presa em flagrante foi autuada por tráfico de drogas.

De acordo com a PC, a operação contou com a participação de 32 policiais civis de diversas delegacias, incluindo as de Breu Branco e Redenção, Delegacia de Homicídios, Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Tucuruí, Seccional de Tucuruí, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) em Belém.

"A operação é parte de um esforço contínuo feito pela PCPA para desarticular atividades criminosas na região e assegurar a segurança da população", destacou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.