Polícia Militar recaptura segundo foragido de presídio em Marabá

A Polícia Militar recapturou o foragido Rafael Pereira Amorim, de 28 anos, na tarde desta sexta-feira (26/07), em Marabá. Rafael fugiu da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto (URRS) na noite da última segunda-feira (22/07), junto com Manoel Wilson da Silva, de 36 anos, que foi localizado na manhã seguinte.

Os policiais receberam uma denúncia do paradeiro de Rafael Amorim e foram em busca do foragido. Ele foi localizado na casa da mãe. Rafael não reagiu à prisão e acompanhou os militares até a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Segundo informações do portal Correio de Carajás, ele teria informado à PM que restavam apenas quatro meses cumprir a pena por roubo.

A recaptura do outro foragido Manoel Wilson ocorreu na manhã de terça-feira (23/07), em Itupiranga. Uma guarnição da PM viu Manoel caminhando na Rua 15 de novembro, no centro da cidade, após serem informados sobre uma fuga ocorrida horas antes. Os dois estavam encarcerados no regime semiaberto quando fugiram.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio de nota, que foram encontrados os dois internos que evadiram da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto (URRS) de Marabá, na última segunda-feira (22). O primeiro foi encontrado na terça-feira (23), no município de Itupiranga, e outro nesta sexta-feira (26), em Marabá. Ambos já estão de volta ao sistema prisional. A Corregedoria da Seap apura o caso.