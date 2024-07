Dois detentos escapam de unidade prisional de Marabá

Dois homens fugiram de uma unidade prisional de Marabá, na noite da última segunda-feira (22/07). Um deles Manoel Wilson da Silva, de 36 anos, foi recapturado na manhã de terça-feira (23/07), o outro Rafael Pereira Amorim, de 28 anos, ainda não foi localizado.

A captura de Manoel foi realizada pela equipe da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Itupiranga. Segundo informações do portal Correio de Carajás, os dois estavam encarcerados no regime semiaberto quando fugiram.

A guarnição da PM recebeu a informação sobre o ocorrido pela manhã e passou a realizar buscas pelas ruas da cidade de Itupiranga, que poderiam ser destinos dos foragidos. Enquanto realizavam rondas, por volta das 9h30, a Polícia Militar localizou Manoel Silva na Rua 15 de novembro, no centro da cidade.

O foragido não ofereceu resistência e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências. Manoel teria sido reconduzido à unidade prisional. Segundo o tenente Vasconcelos, responsável pela captura, Manoel Wilson está preso por vários delitos, entre eles furto e roubo.

As buscas por Rafael Pereira Amorim continuam. A reportagem aguarda mais informações dos órgãos de segurança sobre as buscas por Rafael e como os dois presos conseguiram fugir do sistema penitenciário.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Rafael pode ser feita anonimamente ligando pelo 190. Informações também podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.