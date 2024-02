Viatura da PM se choca com carro de passeio na Av. Senador Lemos

Na mahã desta sexta-feira(23), uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito com um carro de passeio no cruzamento da Avenida Senador Lemos com a Passagem Vila Nova, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Segundo informações obtidas no local, haveria apenas uma pessoa dentro do carro de passeio, que com a batida precisou do auxilio do Corpo de Bombeiro para ser retirado do veículo. Os policiais militares tiveram apenas escoriações.

A matéria seguirá sendo atualizada com mais informações.