'Fofinho' é morto em ação policial em Abaetetuba

José Cleber de Sousa Alcântara, mais conhecido pelo apelido de "Fofinho", foi morto em uma ação policial na noite desta sexta-feira (23), no bairro Angélica, em Abaetetuba, nordeste do Pará.

Uma guarnição de moto patrulhamento do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) recebeu informações, por meio de denúncia anônima, de que na Rua Donatila Barbosa estaria ocorrendo o consumo e venda de entorpecentes no terreno de uma construção. Ainda segundo a denúncia repassada à PM, havia presença de homens armados no local.

Os militares se dirigiram ao endereço denunciado. Chegando lá, dois suspeitos avistaram a guarnição e, conforme consta no relato policial, atiraram contra os agentes. A polícia revidou e baleou um deles, conhecido na área como "Fofinho".

José Cleber chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima. Porém, o suspeito não resistiu ao baleamento e acabou morrendo. Com ele, a PM apreendeu um revólver, uma munição e 26 papelotes de óxi.

O material confiscado foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A PM segue atrás do outro suspeito que estava na companhia de José Cleber e teria atirado contra os militares.