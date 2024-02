Suspeito de assassinar jovem de 19 anos morre em ação da polícia no Marajó

​​Um homem identificado apenas como Juninho morreu durante uma ação da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (15), em São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó. Ele era suspeito de assassinar Renan dos Santos Pinheiro, de 19 anos, também na madrugada de hoje (15), e teria resistido à prisão atirando contra a equipe policial, que revidou e o acertou fatalmente, segundo informações do site Notícia Marajó. Durante a ação, uma pessoa foi presa.

O assassinato de Renan foi cometido por volta das 3h30 da manhã no bairro Novo. A vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo e morreu no local.

Logo em seguida, explicou o comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, os militares começaram a colher informações e descobriram que Juninh​o era o principal suspeito e que poderia estar escondido em uma casa no bairro da Terrinha.​

Por volta das 5h, os policiais fizeram o cerco na residência e Juninho teria disparado um tiro contra a guarnição. Os militares revidaram e acertaram o suspeito, que teria sido encaminhado ao Hospital Municipal e morrido no local.

Durante a ação, a Polícia Militar prendeu Natanael Belo, que estava na casa onde houve a intervenção. Ele, que já foi preso sob suspeita de homicídio e tráfico de drogas, estava em posse de 13 porções de maconha.

Os militares também apreenderam uma espingarda calibre 12 e duas munições, sendo uma deflagrada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.