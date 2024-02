Suspeito de matar companheira com golpe de canivete no pescoço é preso em Santa Maria do Pará

Diego Souza da Silva, de idade não revelada, foi preso, no domingo (4), em Santa Maria do Pará, no nordeste do Pará. Ele é o principal suspeito de ter matado Elisandra Nascimento Paiva com um golpe de canivete no pescoço, companheira dele na época. O crime ocorreu em 11 de dezembro do ano passado, em um conjunto de casas que fica em Tailândia. A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (5), por meio de nota, que o investigado reagiu a voz de prisão, foi baleado e levado para uma unidade hospitalar de Castanhal.

De acordo com o Portal Tailândia, a vítima ingeria bebida alcoólica com Diego quando teve um desentendimento com ele. Na discussão, o suspeito teria atingido Elisandra com um canivete no pescoço, ainda segundo a imprensa da região. O homem fugiu após o crime sem prestar socorro à mulher. Elisandra morreu pouco tempo depois.

A investigação do caso foi feita pela delegacia de Tailândia, que representou pela prisão do suspeito. A captura dele, por outro lado, foi feita pela delegacia de Santa Maria, quase dois meses após o crime. O preso responderá pelo crime de feminicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. A instituição informou à reportagem que "após receber alta, o indiciado será encaminhado ao sistema penal".