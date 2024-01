Idoso diz que esposa desapareceu e é preso por matá-la e dissolver corpo em soda cáustica em MG

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (25), em Campo Belo, região Oeste de Minas Gerais, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. A vítima, uma mulher de 53 anos, era esposa do suspeito.

Ele procurou a polícia para registrar o desaparecimento da mulher, informando tê-la visto pela última vez no domingo (21). O idoso contou às autoridades que a esposa teria saído de casa levando os celulares do casal.

A partir do relato, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi até a casa do suspeito e verificou que o local estava abandonado e com manchas de sangue espalhadas pela residência. A perícia foi acionada e confirmou a incidência de fato criminoso.

A PCMG convidou o suspeito para comparecer à delegacia, onde ele confessou o crime e contou onde teria ocultado o corpo da esposa. Os policiais se deslocaram ao local informado, onde encontraram, em um lote vago, nos fundos de um galpão no bairro Vale do Sol, o corpo da vítima. O cadáver, conforme a polícia, estava em uma cova de difícil acesso, com mais de um metro de profundidade. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nos trabalhos.

Na companhia dos advogados, o idoso disse que, após uma discussão, teria atingido a cabeça da mulher com diversas marteladas. Ao perceber a morte da companheira, ele teria esquartejado o corpo dela com uma faca, colocado os pedaços em um tambor de plástico e jogado soda cáustica para dissolvê-lo.

Depois cavou um buraco em um terreno baldio, colocou o corpo em três sacolas de lixo e jogou os sacos na cova, cobrindo-a com terra em seguida. O conduzido confessou, ainda, que lavou os cômodos da casa a fim de eliminar os vestígios do crime.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, assim como foi encaminhado à Justiça o requerimento de prisão preventiva pelos crimes de feminicídio e fraude processual.