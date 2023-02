Tatuador perde a visão após ser atingido pela ex com soda cáustica

Um tatuador de 30 anos perdeu permanentemente a visão após a ex-namorada jogar soda cáustica no rosto do homem, na noite de quarta-feira (22), em Campo Grande (MS). A família da vítima afirma que a autora do crime não aceitava o fim do relacionamento entre eles.

Leandro Coelho, de 30 anos, se separou da ex-namorada há poucos meses por conta do intenso ciúme da jovem devido a profissão do tatuador, relata a irmã da vítima, Jaqueline Coelho.

VEJA MAIS

"Meu irmão é tatuador, essa é a profissão dele, e sabemos que não existe escolha para tatuar uma pessoa. É a cliente quem escolhe, bunda, seios, seja lá onde for... meu irmão se separou dela pelo motivo dela ser doente de ciúmes, a ponto de quebrar as coisas dentro da casa, coisas de grande valor, televisão, bebedor", comenta Jaqueline.

Saída da academia

O registro policial aponta que a suspeita, de 41 anos, esperava pelo rapaz na saída de uma academia que ele frequentava. Quando ele deixou o local, a suspeita foi até Leandro, insistiu em uma conversa sobre o fim do relacionamento deles e, em seguida, jogou o produto corrosivo no rosto dele.

A vítima contou que tentou fugir do local conduzindo uma moto por alguns metros até que perdeu totalmente a visão e caiu. Devido à soda cáustica, o capacete que Leandro usava derreteu em seu rosto.

A vítima relatou à polícia que enquanto agonizava de dor devido à queimação ocasionada pelo líquido, moradores da região tentaram ajudá-lo lavando o rosto com água até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Quando a água entra em contato com superfície com soda cáustica o calor aumenta e os respingos d'água podem queimar as pessoas ao entorno.

O tatuador segue internado na Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)