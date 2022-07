Homem mata cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com animal

Um caso ocorrido em Goiânia (GO) deixou revoltados os defensores da causa animal. Um homem preso na última sexta-feira (8) é acusado de ter matado o cachorro de estimação da namorada e ocultado o crime, atribuído a ciúmes por conta da atenção dispensada pela tutora ao animal. A dona do pet, com quem o acusado se relacionava havia três meses, acreditava que o cão estava perdido e chegou a espalhar cartazes pelo bairro onde mora na tentativa de reencontrá-lo.

Mas, durante a investigação, a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança e desconfiou das cenas gravadas no dia do suposto desaparecimento do animal, em que o suspeito aparecia deixando o apartamento da mulher com uma mochila pesada. Segundo a polícia, ele estava carregando o corpo do animal. O homem chegou a ser preso, mas foi liberado pela Justiça e responderá em liberdade por maus-tratos a animais.

Mas não foi somente por conta das imagens que o namorado se tornou o principal suspeito no caso. Ainda segundo informações colhidas pela polícia, ele já havia demonstrado ciúmes da relação da namorada com o animal. Na primeira vez em que ficou sozinho com o cão, ele admitiu ter batido no animal sob o argumento de que o mesmo teria tentado mordê-lo. e, na segunda vez, inventou que havia saído para passear com o pet quando o cachorro fugiu.

A tutora divulgou o desaparecimento na internet e procurou a polícia, que, acionada, deu início às investigações e constatou que o suspeito não havia saído com o cachorro como havia dito. Diante da suspeita de que o animal pudesse estar dentro da mochila que ele carregava ao deixar a casa da namorada no dia do suposto desaparecimento, ele foi detido e, confrontado, indicou o local onde o corpo do animal foi jogado, um matagal às margens da Marginal Botafogo.

No interrogatório, ele preferiu ficar em silêncio. Como foi solto pela Justiça, responderá em liberdade por maus-tratos a animais, crime que prevê pena de até seis anos de prisão.