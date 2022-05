Cadela é abandonada na avenida Perimetral sobre monte de lixo

Uma usuária do Instagram que mora em Belém usou as redes sociais para denunciar um caso de maus-tratos de animais nesta sexta-feira (20/05). Identificada como Lia Glória Leite, ela compartilhou o momento em que seu marido encontrou uma cadelinha abandonada na Avenida Perimetral, dentro de uma caixa jogada sobre uma montanha de lixo, amarrrada a uma corrente e usando uma focinheira que cobria boa parte da cabeça, incluindo os olhos.

No relato, publicado nos Stories, Lia relatou que a cadelinha foi avistada pela filha dela no momento em que o veículo conduzido pelo marido fazia um retorno próximo do local onde o animal foi deixado. Dois universitários que passavam em uma moto pararam e ajudaram o esposo de Lia a recolher a cadelinha, que estava suja e bastante assustada.

O animal foi encontrado dentro de uma caixa jogada sobre uma montanha de lixo, amarrrada a uma corrente e usando uma focinheira que cobria boa parte da cabeça (Reprodução / Instagram @lia.gloria.leite)

Uma das possibilidades levantadas por Lia para o abandono seria a de que a cadela era usada como matriz reprodutora e já não estivesse mais tendo filhotes. Pelas imagens, não é possível saber se o animal é de raça ou não. Depois re retirá-la da rua e providenciar os primeiros cuidados, a família de Lia iniciou uma campanha de adoção.

Como já tem vários animais adotados e ajudam outros tantos com castrações e doação de ração, a família de Lia justifica que não pode ficar com mais um animal. Mas garante aos interessados em adotar a cadelinha a castração e o transporte para o novo lar.