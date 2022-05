Influenciadora de Belém causa polêmica ao dizer que 'gato de rua' podia ter 'pira' e era 'piolhento'

A influenciadora Gabrielle Santiago, que mora em Belém do Pará, causou polêmica ao chamar um gato em situação de rua de “piolhento” e pedir que uma amiga largasse o animal, porque o pet poderia ter “pira” - uma gíria paraense para feridas no corpo. Mesmo usando um “tom de brincadeira” no vídeo, a reação da blogueira não agradou ONG 's e pessoas que defendem as causas animais.

VEJA MAIS

Na segunda-feira (16), Gabrielle compartilhou, por meio dos stories no Instagram, um vídeo de uma amiga segurando um gato filhote. Nas imagens, ela pede que a colega largue o animal, por não saber onde o pet andava e se poderia ter alguma doença. Veja o vídeo:

“Essa daqui já ganhou um gato hoje e quer levar o outro pra casa. Ele estava na rua. Não sabe se ele tem piolho”, começou a influenciadora. “Coitado”, respondeu a amiga. “Só porque ele é bonito tu achas que ele não pode ter? Sim, amiga, mas ele é um gato de rua. Ele pode ser um neném lindo, mas ele pode ter “pira”, rebateu a blogueira paraense, escrevendo na legenda do vídeo que o comentário tratava-se de uma “brincadeira”.

Contudo, o comentário feito por Gabrielle não agradou um “clube” de tutores de felinos nas redes sociais, como os administradores do perfil @catclubebelem, que chegou a divulgar, nesta terça-feira (17), uma nota repudiando a fala da influencer. Veja:

Pedido de desculpas

Ainda na manhã desta terça-feira (17), a influencer publicou uma série de stories pedindo desculpas pela “brincadeira de mau gosto” feita com o animal. Gabrielle disse que foi algo não pensado, apesar de ter escrito que as falas foram feitas em tom de "humor", e não, com a intenção de "ofender" o pet.

“Antes de começar o meu dia de fato, eu queria vir aqui pedir desculpa pra vocês. Ontem, eu fiz uma brincadeira de mau gosto, não pensada, escrevi que eu estava brincando aqui nos stories. Mas, não devia ter feito ela, né? Afinal de contas, trabalho com imagem, ainda trabalho como influencer também e isso não é legal”, iniciou.

“Aos meus seguidores que vieram mandar directs, vieram conversar comigo falando: "Gabi, não foi legal que tu fez isso”. O meu “muito obrigada” pela forma como vocês vieram falar, mostrar que eu errei. Para quem veio destilar ódio, só veio ganhar meu desprezo e sempre vai ser assim. Eu odeio polêmica, eu odeio destilação de ódio e quando eu erro, eu sou humilde suficiente pra vir aqui e me desculpar com vocês. Então, assim, do fundo do meu coração desculpa pela brincadeira de mau gosto, pela brincadeira não pensada e é isso. Vamos seguir o nosso dia”, finalizou.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)